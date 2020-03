Polícia investiga se corpos encontrados carbonizados são de dupla desaparecida

A Polícia Civil de Ilhéus investiga se os corpos encontrados nesta quarta-feira na região rural de Castelo Novo, são dos ubatenses Neto Evaristo e de Anilton da Silva Santos, mais conhecido como Guiu. O veículo queimado – um Gol – seria de um deles e a dupla está desaparecida há cerca de 48 horas. Devido ao estado, os corpos devem ser identificados apenas por exame de DNA ou pela arcada dentária.

Guiu, que residia atualmente em Laje do Mutuípe, atuava no ramo de construção civil e Neto Evaristo pertencia a uma família de cacauicultores bastante conhecida no município de Ubatã. “Tudo leva a crer que os corpos são realmente de Neto [Evaristo] e Guiu”, disse um ubatense próximo da dupla ao Ubatã Notícias. Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus.A A Polícia Civil investiga o caso e ainda não há informações sobre motivação e tampouco sobre as circunstâncias do crime. Informações Ubatã Notícias e foto: Verdinho Itabuna

