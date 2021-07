Polícia Militar apreende 27 tabletes de maconha em Jequié

Na tarde de ontem (14), uma guarnição da polícia militar estava em rondas na Rua Leur Brito, Joaquim Romão, quando avistaram um veículo suspeito. Foi feita a abordagem, e no interior do mesmo os policiais encontraram 27 tabletes de substância análoga a maconha. De pronto foi dada voz de prisão e todos o material foi apresentado na sede na 9ª Coorpin juntamente com o veículo Celta, 02 balanças de precisão e o suspeito que estava na direção do veículo. Informações: ASCOM/19° BPM

