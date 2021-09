Polícia Militar apreende 38 tabletes de maconha no Alto da Bela Vista em Jequié

Durante rondas pelo Alto do Bela Vista, policiais militares do 19° BPM avistaram um indivíduo portanto uma mochila em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem, foi encontrado dentro da mochila 3 tabletes de substância análoga a maconha. Ao ser questionado sobre a origem da droga, o mesmo informou que na casa abandonada próximo a abordagem teria mais. Ao verificar a informação foi encontrado uma quantidade relevante de drogas. Diante dos fatos, o indivíduo foi apresentado a autoridade competente juntamente com todo o material para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Material apresentado

▪️38 tabletes de substância análoga a maconha pesando aproximadamente 24kg;

▪️06 balanças de precisão;

▪️1kg de substância análoga a cocaína;

▪️2,5kg de substância análoga a crack;

▪️03 celulares;

▪️84 trouxas de substância análoga a maconha (170g)

▪️10 porções de substância análoga a maconha (340g);

▪️60 porções análoga a cocaína (34g);

▪️114 pedras de crack (40g)

▪️Caderno de anotações;

▪️Embalagens e pinos para acondicionar a droga;

▪️Um quadro de motocicleta com chassi pinado. Informações: ASCOM/19°BPM

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários