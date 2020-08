Polícia Militar apreende 86 mudas de pés de maconha

Policiais Militares da 55ª CIPM/Dário Meira foram informados na tarde dessa segunda-feira (24), sobre uma possível plantação de maconha no povoado do Brongo, região do distrito de Acaraci, município de Dário Meira. Com o apoio da guarnição de Itagibá os policiais se deslocaram para o povoado e conseguiram apreender 86 pés de maconha. A droga foi apresentada na Delegacia de Polícia de Dário Meira. Informações e Foto: Ocorrenciapolicial

