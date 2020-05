Polícia Militar apreende droga e grande quantidade de anabolizantes

Após receber informações anônimas, de que no bairro da Palmeira existia um indivíduo que comercializava produtos anabolizantes, proibidos por lei, a guarnição de serviço deslocou ao local indicado, e lá localizou uma residência com as características indicadas na denúncia; ato contínuo, os policiais se aproximaram da casa, avistaram o conduzido e solitaram a abertura do portão, o que foi atendido; informado sobre a denúncia, o indivíduo autorizou uma varredura no interior da sua residência, momento em que todo material apreendido fora localizado. Foi dada voz de prisão ao supracitado e ele, assim como todo material apreendido foram conduzidos à Delegacia Territorial e apresentados à Autoridade Competente para adoção das medidas cabíveis.

MATERIAL APREENDIDO:

99 ampolas de substância anabolizante

Diversos comprimidos anabolizantes e seringas

02 balanças de precisão

06 porções de substância análoga à maconha, sendo 02 pequenas e 04 médias

01 aparelho celular, marca SAMSUNG e 01 molho de chaves. Informações e Foto: PMBA

