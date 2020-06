Polícia Militar apreende mais de 250 mil reais em veículo

Um homem e uma mulher foram presos após a polícia achar com ele cerca de R$ 253 mil. A prisão ocorreu por volta das 17h de terça-feira (9) em Arraial D’Ajuda, distrito de Porto Seguro. De acordo com a polícia, após denúncias anônimas, o casal, que seguia em um carro, foi abordado por uma guarnição da PM. Com os dois, a polícia achou a quantia, mas o valor não tinha origem comprovada.

Os dois foram levados para a delegacia e disseram que o dinheiro era referente à venda de um imóvel. Não há detalhes se eles apresentaram alguma comprovação de compra e venda. A polícia liberou os dois, mas informou que eles vão seguir respondendo ao caso em liberdade. De acordo com a polícia, a mulher presa já tinha passagem por transporte de drogas, no ano passado, quando foram encontrados com ela 52 kg de maconha. Informações e Foto: Vermelhinho Itabuna

