Polícia militar apreende menor acusado de está com drogas, balança de precisão e dinheiro

No dia de ontem (14), policiais militares da 3ª CIA/PM apreenderam um menor por ato infracional análogo a tráfico de entorpecentes, em Jaguaquara.

Enquanto empreendiam rondas no Bairro São Jorge, a guarnição procedeu com abordagem policial, encontrando em posse do infrator certa quantidade de entorpecentes, pronta para comercialização.

Após diligências foram apreendidas 04 porções de cocaína, 01 balança de precisão, 01 pedra média de crack, 02 porções de maconha, 04 smartphones, 01 celular Nokia e R$ 553,00, em espécie.

O menor infrator e todo material foram encaminhados para tomadas das providências cabíveis. Informações e Foto: ASCOM/19º BPM

