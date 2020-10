Policia militar apreende som de uma cavalgada e participantes vão para o 19º BPM protestar

No dia de ontem (25), uma cavalgada percorria as ruas de Jequié, quando a polícia militar apreendeu o som que estava ligado durante a cavalgada. Os participantes foram com seus cavalos até a porta do 19º BPM para protestar. Os participantes da cavalgada, estavam chateados, pois segundo eles, semanalmente tem passeatas e carreatas políticas com som automotivo e até paredão e nada é feito. Alguns participantes nos enviaram foto de carro puxando um som em uma carreata.

