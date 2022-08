Polícia Militar apreende Submetralhadora na cidade de Ibirataia

A Polícia Militar apreendeu na noite de sábado (06/08/22), durante operação na cidade de Ibirataia, uma metralhadora de fabricação caseira. A apreensão ocorreu por volta das 22h, após denúncia que havia alguns indivíduos na quadra poliesportiva do Centro, próxima à estação Rodoviária, portando arma de fogo e traficando entorpecentes.

As guarnições deslocaram para o local, onde realistaram um cerco e, ao abordar alguns indivíduos, encontraram com eles uma mochila escolar infantil, que continha uma submetralhadora de fabricação caseira com um carregador, dois rádios de comunicação, duas tocas e um carregador dos rádios comunicadores. Além da mochila, foi encontrada também uma pochete com entorpecentes e dinheiro, informou a PM. Os quatro suspeitos, com idades entre 17 e 18 anos, foram apresentados no Plantão Central na cidade de Ipiaú, para as medidas cabíveis.

Já é a segunda vez em 2022 que a Polícia Militar apreende submetralhadora de fabricação caseira em Ibirataia. No mês de abril foi presa uma quadrilha na cidade com 8 (oito) armas, sendo três de fabricação caseira. No entanto, todos foram soltos pagando fiança, destaca o informativo da Polícia Militar. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

