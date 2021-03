Polícia militar apreende submetralhadora na cidade de Jaguaquara

A polícia militar da cidade de Jaguaquara, inicio uma caçada a elementos que estavam aterrorizando a cidade e confrontaram com policiais na noite do último dia (22), que culminou com a resistência de dois indivíduos, na Rua da Lagoa, os policiais de serviço receberam informações sobre um terceiro homem que também estaria presente no grupo armado da ORCRIM que confrontou os policiais. De imediato as guarnições de serviço deslocaram para a localidade citada na denúncia e localizaram uma construção com as mesmas características indicadas. Foi realizada aproximação tática e cerco perimetral, momento em que foi visualizado um homem, não identificado, pulando o muro da residência, momento em que houve a ação dos policiais envolvidos, que lograram êxito na contenção do conduzido que não conseguiu fugir. Foram realizadas buscas em todo imóvel, assim como no indivíduo detido, sendo localizados todos os materiais ilícitos apreendidos; após as primeiras apreensões, outra denúncia chegou ao conhecimento dos policiais, que indicava a localização de 02 (duas) motocicletas que supostamente eram utilizadas pelos criminosos durante o cometimento dos crimes de homicídios no município, que também foram encontradas em uma casa abandonada e apreendidas. Finalizadas as buscas, o detido e todo material apreendido foram apresentados à Autoridade Competente para adoção das medidas cabíveis.

Material Apreendido:

01 Submetralhadora, calibre 9 mm;*

01 arma de fogo de fabricação caseira:

02 motocicletas;

05 porções médias de substância análoga à cocaína;

05 porções médias de substância análoga ao crack;

vestimentas com rajados militares;

01 balaclava preta;

munições de calibre 9mm, .380 e .38.

