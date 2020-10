Polícia militar aprende arma e mais de 14 Kg de droga com suspeito em residência

A Polícia Militar apreendeu na manhã de segunda-feira (05), numa residência no centro de Ipiaú, uma grande quantidade de drogas, arma e munições de diversos calibres. De acordo com as informações divulgadas pela PM nesta terça-feira (06), uma guarnição realizava rondas na Travessa Carlos Chagas, na cidade de Ipiaú, quando avistou um homem em atitudes suspeitas, que ao perceber a presença dos policiais teria tentado se esconder em um imóvel.

Durante abordagem, foi encontrado com o suspeito um revólver calibre .38, municiado. Em seguida, os policiais realizaram busca na residência e encontraram 14 kg de maconha, 1,025 kg de cocaína, 1,094 kg de crack, 57 munições calibre .38, 11 munições calibre .380mm, além de mais de R$ 5 mil e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Duas pessoas que estavam no imóvel e o suspeito, além do material apreendido foram apresentados na Delegacia local. Os detidos foram identificados têm idade de 19, 21 e 24 anos. Informações: Giro Ipiaú

