Polícia Militar continua com a Operação Terra do Sol neste fim de semana em Jequié

Na tarde de ontem sexta-feira (21), o Comandante do 19º BPM se reuniu com a tropa especializada, empregada na missão, juntamente com o Comandante da Cipe Central, Ten Cel PM Ricardo Silva, para avaliar o andamento da operação e planejar as ações deste final de semana que antecede o aniversário de emancipação política do município de Jequié e os 27 anos do 19º BPM. Além das especializadas, a exemplo de CIPE SUDOESTE, CIPE CENTRAL, RONDESP, TOR, e Esquadrão de Motociclistas FALCÃO, toda tropa ordinária da Unidade, bem como CETO e SOINT estão trabalhando para dar uma sensação de mais segurança a população de Jequié e Região. Informações e Foto: ASCOM/19º BPM

