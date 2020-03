Polícia Militar descobre mais de 50 pés de maconha que eram cultivados em residência

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar até uma residência na Rua Borges de Barros, centro de Ipiaú, onde foram encontrados 51 pés de maconha. Segundo informou a PM, os brotos da erva plantados em vasilhames plásticos estavam numa escada externa da residência e no quintal da casa.

Ainda de acordo com informativo divulgado pela 55ª CIPM, o dono do imóvel informou aos policiais que os pés de maconha pertencem ao seu filho Antônio Nonato e que o mesmo estaria cultivando a planta sem a sua autorização. Uma balança de precisão também foi apreendida na casa. O homem apontado como responsável pelo cultivo dos pés de maconha não foi encontrado e o proprietário do imóvel acabou sendo conduzido e apresentado na delegacia de Ipiaú, juntamente com todo material apreendido. Informações e foto: Vermelhinhoba.

