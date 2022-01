Polícia Militar descobre plantio de Maconha em bairro da cidade de Jaguaquara

Após denúncias de que um indivíduo traficava maconha no bairro Palmeira,em Jaguaquara a guarnição de serviço deslocou ao local indicado para confirmar o fato e efetuar a prisão do autor do crime. Ao chegar no bairro supracitado, os policiais diligenciaram com o objetivo de localizar o ponto específico, obtendo êxito na missão. A plantação foi localizada e o indivíduo, que se encontrava no local e assumiu o delito, recebeu voz de prisão sendo conduzido para apresentação à Autoridade Competente.

Material Apreendido:

▪️13 pés de maconha;

▪️02 embalagens grandes da mesma substância, prontas para comercialização;

▪️01 porção da substância em fase de preparação.

