Polícia Militar do 19º BPM fará simulação de crime contra instituição financeira em Jequié.

Em comunicado a imprensa local, o comandante do 19º BPM Ten Cel PM Reinaldo, em Jequié. Informa que na madrugada desta quinta-feira (25), haverá um treinamento com uma grande simulação de crime contra instituição financeira. A simulação irá acontecer próximo ao Banco do Brasil, Praça Rui Barbosa. Em nota, o comando pede para que a população de Jequié não tome o acontecimento como surpresa ou susto. Todas as medidas de segurança irá ser feita. Não foi informado se a imprensa terá acesso a simulação. Informações: ASCOM – 19ºBPM

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários