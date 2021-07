Polícia Militar e Sumtran realizam uma Mega Operação em Jequié e apreendem veículos e motocicletas

Na tarde de hoje (15), o trânsito ficou complicado entre o centro da cidade e o bairro do Jequiezinho. O motivo, era uma blitz envolvendo a Polícia Militar e a Sumtran que foi realizada entre a Avenida João Goulart e a Avenida Brigadeiro Sá, sentido Jequiezinho. Na operação, várias viaturas da polícia militar, Sumtran e dezenas de policiais, abordavam veículos e motocicletas que passavam pelo local. As ruas transversais foram interditadas e forçou todos os motoristas e motociclistas a passarem pela blitz. A Superintendência Municipal de Trânsito, fiscalizava a documentação dos veículos, e se alguém estivesse irregular, já era notificado na hora. Enquanto os policiais militares, faziam a revista pessoal e nos veículos das pessoas, inclusive usando o bafômetro. O comandante do 19ºBPM, o Major Reinaldo, se fez presente do início ao final da operação e disse a nossa reportagem, que essas operações vão continuar acontecendo em Jequié. A ASCOM do 19º BPM, ainda irá emitir uma nota oficial, para informar os números de veículos e motocicletas apreendidas.

