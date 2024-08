Polícia militar encontra fuzil em local de confronto em Jequié

No último dia 13, um confronto entre polícia e indivíduos no Joaquim Romão, onde um indivíduo conseguiu fugir e outros três tombaram no confronto. A polícia continua fazendo incursões em local de mata para localizar o elemento que fugiu. E no dia de ontem 16, os policiais encontraram um Fuzil, Cal 5,56x45mm, modelo M4, marca Colt, com um carregador contendo vinte e quatro munições de mesmo calibre intactos. Segundo informações do comando do 19º BPM, o trabalho irá continuar!

