Menor desaparecida é encontrada pela PM em cárcere privado

Após tomar conhecimento que uma vítima, menor de idade, desaparecida há 2 dias, era mantida em cárcere privado, a guarnição de serviço deslocou juntamente com o Conselho Tutelar até o local apontado como sendo o cativeiro e realizou o cerco perimetral, sendo necessária a entrada forçada na residência. Ao tomar o ambiente interno da casa, os policiais visualizaram a vítima amordaçada, com as mãos amarradas e com sinais de violência (cabelos cortados), sendo de imediato resgatada em segurança. O suposto autor foi localizado e preso em um ponto de mototáxi, sendo conduzido para apresentação à Autoridade Competente. Informações: Polícia Militar. Foto reprodução.

