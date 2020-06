Polícia Militar encontra moto roubada em Jequié

Uma motocicleta com restrição de furto/roubo no bairro Joaquim Romão, foi recuperada por volta das 8h30 de sábado (6), por policiais militares do 19° Batalhão Após denúncia de que havia uma moto abandonada às margens do Rio de Contas, fundos da Bahiasol Motos, a guarnição deslocou-se para fazer averiguação e ao chegar ao local identificou o veículo, uma Honda Fan 150, vermelha, placa OUW 3782. Ao realizar a consulta foi constatado que a mesma tinha restrição de furto/roubo. O veículo foi conduzido e apresentado na Delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis. Informações e Foto: ASCOM/19°BPM

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários