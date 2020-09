Polícia Militar faz operação e apreende armas e drogas

Após denúncia anônima, a 3ª CáiaPM deflagrou a Operação Paz no Vale, efetuando a prisão de 02 homens e 01 mulher em flagrante delito, pelo cometimento de diversos crimes, dentre eles, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; Vale salientar que os detidos são membros da ORCRIM BDM, oriundos do Litoral Sul da Bahia (Ituberá) e estavam iniciando operações na região do Vale do Jiquiriçá.

Foram aprendidos: 01 revólver calibre .32, 01 revólver calibre .38, 02 rádios comunicadores, 173 trouxas de substância análoga à maconha, 120 pedras análogas ao Crack, 13 munições de calibre .38, 03 munições de calibre .32, R$ 127,00 em espécie, diversos pinos para comercialização de Cocaína, 02 aparelhos celulares e 01 caderno de anotações. Informações e Foto: ASCOM: 19º BPM

