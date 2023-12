Polícia Militar forma 501 novos sargentos, que vão reforçar o policiamento de rua na capital e interior do estado 

Em Salvador, 171 polícias militares concluíram o Curso Especial de Formação de Sargentos 2023/4 e participaram da solenidade de formatura, na manhã desta quarta-feira (29), na Vila Policial Militar do Bonfim. Ao mesmo tempo, no interior do estado, outros 330 formandos lotados em Feira de Santana (160), Ilhéus (31), Juazeiro (47), Vitória da Conquista (45), Barreiras (34) e Teixeira de Freitas (13) também receberam a nova patente.

Ao todo, 501 alunos do Curso Especial de Formação de Sargentos 2023/24 estão prontos para comandar o efetivo nas ruas. O evento contou com a presença do governador em exercício, Geraldo Junior, padrinho da turma da capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS) e do subsecretário de segurança, Marcel Oliveira, entre outras autoridades.

“Ontem tivemos a oportunidade do governador Jerônimo Rodrigues fazer entregas de equipamentos, anúncios de qualificação, treinamento das forças de polícia. Fizemos entregas à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros, ao Departamento de Polícia Técnica, e, hoje, aqui, um ato de consagração. Isso tem uma representatividade muito importante na vida dos baianos. Uma alegria muito grande reforçar a segurança pública no enfrentamento à criminalidade, ao crime organizado, mas, acima de tudo, preservando vidas. E uma homenagem, hoje, como padrinho da turma, me deixou extremamente feliz e lisonjeado”, declarou Geraldo.

Para o subcomandante-geral da Polícia Militar da Bahia (PMBA), coronel Nilton Machado, a formatura dos novos sargentos representa a valorização da tropa. “É a promoção desses policiais militares depois de 20 anos de terem concluído seu recurso de formação. Um esforço do Governo do Estado para reduzir esse tempo entre o ingresso como soldado e chegar à condição de sargento. Tempo a tempo, o governo está buscando encurtar esse tempo. É uma grande satisfação poder ver as famílias, aqui, felizes, vendo os seus entes chegarem dignos, decentes e honrados, tendo ascensão dentro da profissão”, explicou.

O diretor do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), coronel Saulo Santos, destacou que os formandos estão aptos para exercer a nova função imediatamente. “Eles, agora, vão passar a liderar as equipes no dia a dia e no trabalho policial, principalmente no comando dessas tropas que estão na rua dando essa proteção à sociedade. Completamente prontos, amadurecidos e no anseio de prestar o melhor serviço à sociedade”, garantiu.

Desempenho feminino

Durante a cerimônia, as três melhores alunas da turma foram homenageadas. O primeiro lugar ficou com a sargento Jeane Santos, que obteve média 10 no curso de formação e precisou enfrentar uma desafio para conseguir se formar. “Está sendo um momento de grande alegria e essa placa eu dedico a Deus. Eu recebi um milagre, porque, faltando poucos dias para eu me formar, eu fui acometida de uma embolia pulmonar. E, não obstante a isso, Deus conseguiu me dar forças para que hoje eu pudesse estar aqui, comemorando junto com minha família e junto com todos vocês”, contou a policial.

Repórter: Lina Magalí/GOVBA

