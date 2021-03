Polícia Militar prende 09 pessoas acusadas de furtar material da FIOL na região de Santa Clara

No último sábado (27), a Gav. 1904 e 1927 foram informados pelo CICOM da existência de 9 indivíduos a bordo de 2 veículos que estariam furtando materiais de um canteiro de obras que fica na estrada do Povoado de Santa Clara. Ao deslocar para o local, as guarnições se depararam com os veículos com as características informadas. Ao verificar a carroceria do caminhão foram encontradas 6 barras de aço de tamanhos variados utilizadas para construção de linha férrea.

Diante das evidências encontradas, todos foram conduzidos conduzidos para delegacia, juntamente com o material apreendido.

CONDUZIDOS:

◼️ V.H.S.P

◼️ A.M.P.S

◼️ L.S.S

◼️ H.S.S

◼️ R.B.N.J

◼️ A.L.S.A

◼️ L.B.S

◼️ B.S.R

◼️ J.R.O.S

MATERIAL APREENDENDIDO

◼️ 01 carro Hiunday HB20

◼️ 01 Caminhão Mercedes Benz

◼️ 6 trilhos de aço

Informações: Ascom do 19°BPM.

