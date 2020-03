Polícia Militar prende acusado de tráfico de drogas em Jequié

Policiais Militares em patrulhamento na Arena Masterize, avistaram um indivíduo entregando um pacote a uma outra pessoa, que evadiu em meio a multidão. Os policiais Militares em ronda no local do evento, avistaram um homem com as mesmas características do que foi visualizado no primeiro momento, que ao perceber a presença da guarnição arremessou o pacote ao solo, sendo localizado pelos policiais; ao abri-lo foi encontrado no seu interior duas pedras de substância análoga a cocaína; foi realizada a busca pessoal e com o conduzido fora encontrada uma certa quantia em dinheiro, provavelmente oriundo do comércio do entorpecente. O suspeito juntamente com o material apreendido foram apresentados na DT para a adoção das medidas cabíveis. Informações e Foto: ASCOM – 19° BPM

