Polícia Militar prende acusado de vários assaltos em Jequié

Policiais militares do 19°Batalhão efetuaram a prisão de um indivíduo, autor de vários roubos em Jequié.

Durante rondas no bairro Jequiezinho, a guarnição deparou-se com um indivíduo a bordo de uma moto e, ao intercepta-lo, verificou-se que os dados e características do veículo e condutor coincidiam com os de um suposto autor de vários assaltos cometidos nos bairros Joaquim Romão, Centro e São Judas Tadeu na mesma data.

Após averiguação, os militares localizaram uma das vítimas e a mesma reconheceu o suspeito como o autor do assalto que aconteceu no bairro São Judas Tadeu. O individuo foi conduzido e apresentado na Delegacia para que fossem tomadas as medidas cabiveis. Informações: ASCOM – 19ºBPM

