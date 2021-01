Polícia Militar prende casal em posse de revolver e rádio comunicadores em Jequié

Policiais militares do 19° Batalhão detiveram duas pessoas por posse de arma de fogo em Jequié.

Enquanto realizava rondas nas imediações da Av. Lomanto Júnior, a guarnição avistou um veículo estacionado na contra-mão, cujos ocupantes, um casal, estavam em atitude suspeita.

Ao proceder com a abordagem e busca minuciosa no interior do veículo, os militares encontraram 01 revólver, marca Taurus, calibre .38, com 06 munições intactas, 02 rádios comunicadores e a quantia de RS 96,00, em dinheiro.

Os suspeitos foram conduzidos e apresentados na Delegacia, juntamente com os materiais apreendidos, para que fossem tomadas as providências cabíveis. Informações: ASCOM/19ºBPM

