Polícia Militar prende dupla armada em Jequié

Policiais Militares de serviço avistaram dois elementos suspeitos com as mesmas características que a CICOM havia passado anteriormente via rádio, informando que os dois elementos estariam de forma suspeita armados, nas proximidades do curral novo e adjacências; ao realizar rondas nesse perímetro os elementos foram avistados, que ao perceber a aproximação dos policiais tentaram evadir-se, não logrando êxito, sendo alcançados pelos policiais. Os elementos e a arma foram apresentados a autoridade competente para as medidas cabíveis.

FONTE: ASCOM – 19° BPM

