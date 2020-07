Polícia Militar prende em flagrante homem arrombando barraca em Jequié

Na madrugada de ontem (08), um bandido não teve sorte ao arrombar uma barraca na Praça da Bandeira em Jequié. No momento que o elemento estava fazendo uma limpa no estabelecimento, uma viatura da polícia militar estava passando na hora, e prendeu o individuo em flagrante. Com o elemento os policiais encontraram ferros usados para arrombar o estabelicimento e alguns produtos que já estavam preparados para serem levados. Os comerciantes da Praça da Bandeira, não aguentam mais os arrombamentos no local. A polícia civil esteve no local fazendo perícia e o proprietário foi a DP prestar uma queixa crime pelo fato. Foto: Jequié Urgente

