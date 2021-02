Polícia militar prende homem acusado de tráfico de drogas com 23 pedras de crack

As guarnições 8.1929 e 8.1990, em execução à Operação Paz no Vale, no Entroncamento de Jaguaquara, mas precisamente na Rua da Toalha, avistaram um indivíduo que ao perceber a presença policial empreendeu fuga sendo alcançado de imediato; durante busca pessoal, foi flagrada com o supracitado, certa quantidade de material ilícito e valores em espécie, muito provavelmente oriundos do comércio de entorpecentes. O indivíduo, juntamente com todo material ilícito foi apresentado à Autoridade Competente para adoção das medidas cabíveis.

Material Apreendido:

23 pedras de substância análoga ao crack;

03 porções de substância análoga à cocaína;

01 porção de substância análoga à maconha;

R$ 232,00, em espécie;

01 balança de precisão; e

02 aparelhos celulares Samsung.

