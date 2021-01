Polícia militar prende homem acusado de tráfico de drogas em Jequié

Na tarde de ontem (06), policiais militares do grupamento de motos do 19° Batalhão detiveram uma pessoa por tráfico de drogas. Durante rondas no Residencial Mandacaru I, a guarnição avistou um homem em atitude suspeita e procedeu com a abordagem. Ao realizar a busca pessoal, foram encontradas numa sacola plástica que o mesmo carregava, 57 buchas e outras porções maiores de substância análoga à maconha. O infrator foi conduzido e apresentado na Delegacia ficando à disposição das autoridades competentes para adoção das medidas cabíveis. Informações: ASCOM/19ºBPM

