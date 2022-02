Polícia Militar prende homem acusado de tráfico de drogas no KM 03 em Jequié

Policiais militares do Grupamento de Motociclistas da CETO do 19°BPM em rondas no KM03, visualizaram um homem em fundada suspeita, que ao perceber a aproximação dos policiais arremessou uma sacola. Ao realizar a busca pessoal e verificar o material que estava na sacola observou-se que eram entorpecentes. Foi dada voz de prisão e o autor conduzido com o material para apresentação à Autoridade Competente.

Material Apreendido:⠀

▪️54 buchas de maconha⠀

▪️2 pedaços de maconha;⠀

▪️212 pinos de cocaína ;⠀

▪️R$ 26,65 reais em espécie.⠀

Informações e Foto: Ascom/19⁰BPM⠀

