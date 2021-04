Polícia Militar prende homem com 47 pedras de Crack no Joaquim Romão em Jequié

Por volta das 22h42, dessa sexta-feira, 23/04, uma guarnição da Polícia Militar do 19º BPM, que realizava ronda no Bairro Joaquim Romão, avistou uma pessoa em atitude suspeita transitando pela Rua da Paixão, Loteamento Alto da Bela Vista. Ao perceber a aproximação da viatura tentou evadir do local, sendo alcançado e abordado pelos policiais. No momento da abordagem, foram encontrados com o mesmo, uma grande quantidade de drogas ilícitas, sendo: 47 (quarenta e sete) pedras de Crack; 02 (duas) petecas de maconha; 01 (um) cigarro de maconha; O indivíduo estava de posse, também, de 01 (um ) celular Positivo; 02 (dois ) celulares Samsung e 70,00 (setenta reais ) em espécies. Todo material, juntamente com a pessoa abordada, foram conduzidos e apresentados à Delegacia de Polícia para adoção das medidas cabíveis. Informações: Ascom do 19º BPM.

Comentários no Facebook:

Comentários