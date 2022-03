Policia Militar prende homem com pistola na cintura no Jequiezinho

Uma guarnição da policia militar em rondas em uma das ruas no bairro do Jequiezinho, abordou um homem em atitude suspeita. Ao ser realizado a busca pessoa no indivíduo, os policiais encontraram com o mesmo, um pistola calibre.380. O suspeito foi conduzido até o Complexo Policial onde foi apresentado a autoridade de plantão.

