Polícia Militar prende homem com revólver na Avenida Tote Lomanto em Jequié

Na manhã de ontem (12), policiais do 19° Batalhão detiveram uma pessoa por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Joaquim Romão.

A Guarnição deslocou até a Av. Tote Lomanto, onde, segundo informações, um homem tria sacado uma arma de fogo com a qual ameaçava uma vítima.

Ao chegar no local os militares localizaram o suspeito e ao proceder com a abordagem e uma busca pessoal , encontraram em posse do mesmo, um revólver marca Taurus, calibre .38, com 06 cartuchos intactos.

O homem e a arma apreendida foram conduzidos e apresentados na Delegacia, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis. Informações: ASCOM/19°BPM

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários