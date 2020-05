Polícia militar prende homem com simulacros de arma de fogo

Policiais Militares do PETO prenderam um homem na tarde de ontem (05), no bairro Santana, suspeito de tráfico de drogas e participação em assaltos. Os policiais chegaram até o suspeito após uma denúncia anônima. O suspeito ao perceber que os policiais realizavam um cerco no imóvel, arremessou brotos de maconha no quintal do vizinho, mas foi detido. Ao realizar uma busca os PM’s encontraram, além de plantas de maconha colhidas, um vaso com outra ainda em crescimento, além de duas buchas de maconha, sementes da erva, 02 aparelhos celulares, 01 balança de precisão, dois simulacros de arma de fogo, material para embalar a droga e a quantia de R$ 337,00. Suspeito e todo material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia de Ipiaú. Informações: Ocorrência Policial

