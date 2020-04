Polícia Militar prende homens acusados de tráfico de drogas

A Gavião 29, juntamente com a Gavião 90, em rondas no Entroncamento de Jaguaquara, deparou-se com um indivíduo já conhecido e contumaz na prática do crime de tráfico de drogas, que ao ser abordado foi flagrado com algumas porções de substância análoga à maconha; ao ser questionado sobre a origem do material ilícito, o mesmo indicou uma outra pessoa, também contumaz na prática do crime; ato contínuo, o segundo indivíduo foi localizado com mais entorpecentes. O menor foi apreendido e o maior preso em flagrante delito e ambos apresentados à Autoridade competente para adoção das medidas cabíveis.

Material apreendido

74 porções de substância análoga à maconha

11 porções de substância análoga à cocaína

01 aparelho celular de cor preta, marca Sansung

01 celular de cor dourada, marca Motorola

01 muda de maconha

R$ 845,00, em espécie

