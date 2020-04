Polícia Militar prende homens armados com revólveres

Dois homens foram presos e dois revólveres calibres .38 apreendidos, na noite de quinta-feira (16), na 1ª Travessa Bahia, no bairro Emburrado, em Ipiaú. De acordo com informações da Polícia Militar, ainda foram apreendidos 75 gramas de maconha, além de duas balanças de precisão e 721 reais. Após denúncia de tráfico de drogas na localidade, uma guarnição da PM se dirigiu ao local e ao realizar um cerco no imóvel apontado onde estavam os suspeitos, foi observado objetos sendo arremessados no quintal vizinho. Após buscas, foram encontradas as armas e a droga. A PM divulgou que foram presos Cleyson Silva do Nascimento, de 23, e Eric Silva do Nascimento, de 21 anos. A dupla e o material apreendido foram apresentados na delegacia local. Informações e Foto: Pm

