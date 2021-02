Polícia militar prende jovem armado no centro de Jequié

Após relatos de roubos a estabelecimentos comerciais na cidade de Jequié, no início da noite de ontem (12), o 19° BPM iniciou uma operação de busca a elementos que por ventura estivessem ligados aos acontecimentos, realizando abordagens, principalmente a suspeitos a bordo de motocicletas em vários pontos da cidade.

Durante a operação, por volta das 19h30, dois indivíduos, ao perceber a movimentação do policiamento, tentaram empreender fuga, perdendo o controle do veículo, chegando a colidir com outro, vindo os dois indivíduos a caírem. Um deles conseguiu evadir, porém um outro, armado, foi detido pela guarnição, juntamente com revólver, calibre 32, provavelmente utilizado nos delitos.

O indivíduo, a arma e a motociclista foram encaminhados à delegacia territorial para as medidas cabíveis.

Objetos apresentados

01 (uma) motocicleta Honda CG, cor vermelha;

01 (um) Revólver, cal 32 com 06 (seis) cartuchos, intactos, de igual calíbre;

01 (um) aparelho iPhone 6.CONDUZIDO P.H.P.S, 20 anos.

