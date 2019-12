Policia Militar prende Mulher acusada de furtar vário produtos no centro da cidade

Uma mulher identificada como POLIANA TELES SILVA CUBA, de 34 anos foi detida no final da tarde dessa terça-feira (17), por policiais militares da Ronda Comercial após informação de um funcionário de uma loja localizada na Rua 02 de Julho, informado sobre uma mulher que teria furtado alguns objetos naquele estabelecimento. De posse das informações os policiais iniciaram a busca pela suspeita, que foi encontrada ainda no centro da cidade.









Com ela os policiais apreenderam vários produtos furtados de estabelecimentos diversos, sendo 04 pacotes de pilhas AA furtados no Supermercado Master, 19 pares de brincos furtados na Loja Bella Biju, 02 carrinhos de brinquedo, 01 extensão, 01 pacote de fita PVC e 04 toalhas de banho furtados no Hiper do Lar e 02 blusas furtadas na Loja Nacional. Poliana confessou os furtos. Ela e todo material foram apresentados na Delegacia de Polícia de Ipiaú. Infoamações e Foto: Ocorrência policial

