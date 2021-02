Polícia militar prende mulher no Centro de Abastecimento acusada de tráfico de drogas

Na manhã de ontem (09), as Guarnições da CETO (1927 e 1904), sob comando do Coordenador de Área, foram informadas por um colaborador, acerca do tráfico de drogas na boca de fumo mais ativa da cidade, localizada no Mercadão Vicente Grilo – CEAVIG. Em posse das informações as guarnições deslocaram para ao referido local onde foi efetuado um cerco policial e abordagens em diversos indivíduos. Durante revista minuciosa na senhora N.C, 41 anos, foram encontradas substâncias análogas a maconha , crack e cocaína , além de certa quantia em dinheiro. Diante dos fatos todo material apreendido e a conduzida foram apresentados na delegacia de policia.

Material Apreendido:

▪️4 porções de material análogo à cocaína;

▪️7 Pedras de material análogo a crack;

▪️17 porções de material análogo a maconha;

▪️63,00 em espécie;

