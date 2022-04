Polícia Militar prende suspeitos de seqüestro e extorsão na cidade de Jaguaquara

No início da tarde de ontem quinta-feira (31), a Polícia Militar recebeu a informação de que havia um seqüestro em andamento na cidade de Jaguaquara, onde duas mulheres eram mantidas em cárcere privado e vítimas de violência sexual. A denúncia apontou um sítio, na Zona Rural, como sendo o cativeiro.

Ao chegar ao local indicado, as guarnições da 3º Cia do 19º BPM realizou o cerco perimetral e iniciou incursão no sentido de libertar as vítimas em segurança e efetuar a prisão dos envolvidos. Ao se aproximar do cativeiro, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo em sua direção, em oposição à intervenção policial. Os militares revidaram e atingiram um dos suspeitos fazendo cessar a agressão, prestando-lhe socorro imediato ao Hospital Municipal de Jaguaquara. Os demais suspeitos tentaram fugir do cerco policial, mas foram alcançados e detidos. Com eles, três armas de fogo foram apreendidas.

As vítimas foram localizadas, resgatadas e conduzidas em segurança para atendimento médico, as quais confirmaram as denúncias. Quatro suspeitos e os materiais apreendidos foram conduzidos para apresentação na Delegacia Territorial de Jaguaquara, para adoção das medidas cabíveis e o quinto suspeito, alvejado no confronto, foi transferido para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, onde se encontra internado e custodiado.

Materiais Apreendidos:

01 revólver calibre .32, com 02 munições intactas e 05 estojos deflagrados;

01 revólver calibre .22, com 05 munições intactas e 14 estojos deflagrados;

munições de calibre 9 mm;

01 espingarda de fabricação caseira, acompanhada de 05 potes contendo pólvora;

02 balanças de precisão;

Porções de substância análoga à maconha e a cocaína;

Sacolés utilizados para comercialização de entorpecentes;

03 carteiras contendo documentos diversos;

06 aparelhos celulares; e

R$ 242,00, em espécie e 01 máquina para recebimento de pagamento em cartão. Informações e Foto: ASCOM/19ºBPM

SIGA NOSSO CANAL NO YOU TUBE

Comentários no Facebook:

Comentários