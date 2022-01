Polícia Militar prende homem com drogas, motocicleta roubada e espingarda calibre.12 em Jequié

Em rondas na noite de ontem (07), pelo bairro do Jequiezinho. Policiais militares abordaram um homem em atitude suspeita. Segundo informações policiais, ao ser feita a abordagem no indivíduo, os policiais encontraram 54 tablet de maconha, 07 pedaços grandes de Crack, um pó branco análogo a cocaína, uma espingarda calibre.12 e uma motocicleta XRE 300, cor branca com placa de São Paulo e restrição de roubo. O homem de 28 anos e todo material foi apresentado no plantão da Delegacia de Polícia de Jequié.

