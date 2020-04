Polícia Militar promove o Projeto 2ª Cia Solidária em Jequié

No momento em que o isolamento domiciliar é a principal medida para conter o avanço do COVID-19 no país, a PMBA e o 19º BPM vêm promovendo campanhas para dar suporte aos grupos sociais vulneráveis devido às consequências da pandemia mundial. Neste contexto, o Projeto 2ª Cia Solidária consiste na arrecadação de alimentos, junto aos Policiais Militares que compõem o efetivo da subárea, para serem doados a famílias em situação de vulnerabilidade social da comunidade local, no período de quarentena. As primeiras doações de cestas básicas foram destinadas a famílias dos bairros Vila Aeroporto e Baixa do Bonfim

FONTE: ASCOM – 19° BPM

