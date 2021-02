Polícia militar realiza a operação JANUS em Jequié

Com o objetivo de reduzir e controlar os índices de CVLI (Crimes Violentos Letais e Intencionais) e CTCV (Crimes Tentados Contra a Vida) na cidade de Jequié-BA, através de abordagens no intuito de apreender armas e drogas, atuando de forma preventiva e repressiva na área sede do Comando do 19° BPM, com ênfase a saturar os locais de risco e com maior incidência de delitos tipificados e/ou relacionados com tráfico de entorpecente, os quais são comprovadamente causadores da maioria das ocorrências de CVLI e CTCV.

Durante a operação foram realizadas rondas e abordagens nos bairros do Curral Novo, Joaquim Romão, Mandacarú, KM 03 , KM 04, Curral Novo, Cidade Nova, além dos conjuntos habitacionais situados nesses bairros. Foram realizadas abordagens a pessoas, veículos, bem como estabelecimentos comerciais, não sendo registrada nenhuma ocorrência durante a Operação.

