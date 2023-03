Polícia Militar recupera em Jequié Fiat Toro roubada

Policiais do 19⁰ BPM foram informados sobre um veículo Fiat Toro Ranch, cor prata, com a placa suspeita de ser clonada e que estaria transitando na cidade de Jequié. Em rondas as guarnições localizaram o veículo, procedendo com a busca veicular e posterior identificação. Após fazer a consulta pelo chassi foi constatado que se tratava de um veículo com restrição de furto ou roubo, sendo assim, o condutor foi encaminhados para a Depol.

Com o suspeito os policiais encontraram um pacote de pinos vazios (comumente usado para o armazenamento de cocaína). A polícia civil agora vai investigar, para saber onde o veículo foi roubado e como veio para na cidade de Jequié. Informações e Foto: ASCOM/19º BPM

