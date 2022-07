Polícia Militar recupera mais de 140 pneus furtados na BR 116 em Manoel Vitorino

Na madrugada de ontem (26), a polícia militar recebeu a denúncia de que elementos estariam transportando produtos furtados na BR 116. As guarnições do 19ª BPM, foram ao local indicado e acabaram encontrado 146 Pneus automotivos, que teriam sido furtados de uma carreta que apresentou problemas mecânicos no dia anterior na BR 116, próximo a cidade de Manoel Vitorino. Os elementos quando notaram a presença da polícia, adentraram na área de mato na localidade e acabaram fugindo.

Todo o material foi levado para a delegacia local, para que as medidas cabíveis fossem tomadas. A carretada teve sua carga de pneus furtada e a polícia civil já esta investigando, para chegar até os bandidos. Vale salientar, que toda região esta sendo monitorada, e se alguém for flagrado com o produto do ilícito, pode ser enquadrado no crime de receptação.

