Polícia Militar recupera motocicleta roubada em Jequié

Policiais Militares em rondas pela Cachorinha III, receberam a informação do CICOM, que havia um indivíduo trafegando na localidade com uma motocicleta com características de roubo. Os Policiais Militares de imediato iniciaram rondas no intuito de capturar o suspeito, quando este foi avistado, sendo abordado pelos policiais, e constatado que o veículo tratava-se de produto de roubo, acontecido no dia anterior. O Veículo e o suspeito foram conduzidos para a sede da 9ª COORPIN para as medidas cabíveis.

Fonte: ASCOM – 19° BPM

Comentários no Facebook:

Comentários