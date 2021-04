Polícia Militar recupera motocicleta roubada no Loteamento Santa Luz em Jequié

No início da manhã de ontem (06), dois elementos armados, anunciaram o assalto e levaram uma motocicleta YBR, de cor ver, de placa policial JQT – 6347 do seu proprietário. A vítima entrou em contato com a polícia através do 190, onde policiais foram ao local e acabaram encontrando a motocicleta roubada, que posteriormente foi entregue ao seu proprietário.

