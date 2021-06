Polícia Militar recupera na zona rural de Manoel Vitorino 03 motocicletas com registro de roubo

Foi realizado uma operação na zona rural de Manoel Vitorino, com o objetivo de coibir a prática de roubo a veículos na região, duas guarnições do 19° BPM deslocaram para o povoado da Cotia, Recreio, momento em que recebeu através do telefone funcional da PM, uma denúncia anônima, informando a localização de uma pessoa envolvidas nos delitos. Chegando ao local o indivíduo conseguir fugir para o matagal, sendo localizada três motocicletas, que após consulta constatou a *restrição de Furto/Roubo. Ato contínuo por volta das 22h20 no povoado do Salgado, uma pessoa em uma motocicleta não atendeu a voz de parada para abordagem, foi realizado o acompanhamento, sendo encontrada a motocicleta com *chassi suprimido* na estrada vicinal, abandonada e o condutor não foi localizado.

Sendo apresentado a Autoridade Competente para adoção das medidas cabíveis os seguintes veículos.

VEÍCULOS RECUPERADOS

Moto Honda NXR 160 Bros ESD, placa policial PKM-7J04 de cor Branca. Restrição de Furto/Roubo

Moto Yamaha YBR150 Factor ED, placa policial PLM-5l66. Restricao de Furto/Roubo

Moto Honda CG 150 Fan, cor cinza, placa policial EKI- 5452. *Restrição Judicial

Moto CG 150 Fan, cor vermelho, chassi suprimido.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários