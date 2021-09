Polícia Militar recupera veículo que Jovem de 24 anos alugou e não devolveu

A Polícia Militar de Itagibá recuperou um automóvel modelo Jeep Renegade, de cor branca, de propriedade da locadora Unidas Rent a Car. De acordo com a PM, o veículo tinha sido locado no último mês de julho, por um jovem de 24 anos, e desde então não tinha sido devolvido à empresa, sequer renovado o contrato de locação.

Diante dos fatos, uma guarnição do Peto deslocou-se até o município de Itagibá, onde localizou o veículo em um imóvel localizado na Rua A, no bairro Portelinha. No local, uma senhora apresentou-se e afirmou aos policiais que o carro havia sido comprado pelo seu filho, que não estava presente. Ainda de acordo com a polícia, ela apresentou resistência a condução até o interior da viatura, sendo necessário uso proporcional da força para levar a mulher até a delegacia. Assim que ela chegou na delegacia, o filho dela apresentou-se e assumiu a propriedade do veículo. Ele está à disposição da justiça., e deverá responder por apropriação indébita de bens.

Instagram: http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários