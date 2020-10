Polícia procura homem que agrediu mulher com vários socos. Veja Vídeo

agressão de um homem contra a namorada foi flagrada através de uma câmera de celular na Rua Monteiro, em Ilheús, no Sul do estado, na noite de terça-feira (13). O agressor foi identificado pela Policia Civil como Carlos Samuel Freitas Costa Filho, de 33 anos.

Nas imagens obtidas pelo BNews é possível ver a jovem conversando com o namorado próximo a um veículo, enquanto uma vizinha filma a cena. No vídeo a mulher chorando repreendendo o namorado: “Me solte, vá embora. Você acha que é amigo de polícia. Vou dar queixa de você. Minha boca está do jeito que está. Acabou, desencosta de mim. Pegue sua moto e vá embora. Eu vou dar uma queixa de você”, disse.

O agressor conversa com a namorada de uma forma em que ela fica pressionada entre ele e o veículo. O acusado ainda ameaça quem está gravando vídeo: “Você não disse que o cara ia descer para mim?”

As ameaças continuam até o momento em quê a nomorada não correspondeu a uma tentativa de um beijo que o agressor tentou dar na mulher. Ele não se conformou e começou a desferir uma sequência de socos contra o rosto da vítima, que após a sessão de espancamento, caiu na rua.

A denunciante que grava as imagens xinga o agressor e pede para que ele pare. O acusado de violência após praticar a agressão saiu do local sem olhar para trás enquanto a mulher está no chão.

De acordo com o policial da delegacia de Ilhéus, a vítima inda não prestou queixa na delegacia local. Ainda segundo o policial, o acusado de agressão é conhecido na cidade por outras cenas de violência. “ Nós temos conhecimento do vídeo. O homem que aparece na cena é conhecido e acusado por ser briguento. Ele já agrediu outras pessoas, inclusive a própria mãe”, revelou o policial civil. Informações e Vídeo: BNEWS

